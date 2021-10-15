  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Oklu saldırının faili Danimarkalı çıktı

Oklu saldırının faili Danimarkalı çıktı

Oklu saldırının faili Danimarkalı çıktı

15.10.2021

NORVEÇ'İN Kongsberg kasabasında bir kişinin önceki gün gerçekleştirdiği oklu saldırıda 4'ü kadın 5 kişinin hayatını kaybettiği ve biri polis olmak üzere 2 kişinin de yaralandığı açıklanırken, saldırganın Danimarkalı 37 yaşındaki bir şahıs olduğu ortaya çıktı. Gözaltındaki saldırganın tek başına hareket ettiğinin düşünüldüğünü aktaran polis, başka şüpheli aramadıklarını söyledi. Polis ayrıca, tek başına hareket ettiği düşünülen saldırganın bir bakkal da dahil olmak üzere şehrin farklı noktalarına saldırdığını belirterek, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oklu saldırının faili Danimarkalı çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.