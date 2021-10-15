Oklu saldırının faili Danimarkalı çıktı

NORVEÇ'İN Kongsberg kasabasında bir kişinin önceki gün gerçekleştirdiği oklu saldırıda 4'ü kadın 5 kişinin hayatını kaybettiği ve biri polis olmak üzere 2 kişinin de yaralandığı açıklanırken, saldırganın Danimarkalı 37 yaşındaki bir şahıs olduğu ortaya çıktı. Gözaltındaki saldırganın tek başına hareket ettiğinin düşünüldüğünü aktaran polis, başka şüpheli aramadıklarını söyledi. Polis ayrıca, tek başına hareket ettiği düşünülen saldırganın bir bakkal da dahil olmak üzere şehrin farklı noktalarına saldırdığını belirterek, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti.

DİĞER