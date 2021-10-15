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Yüzbinlerce çocuk ölümle karşı karşıya

Yüzbinlerce çocuk ölümle karşı karşıya

15.10.2021

TALİBAN'IN ele geçirmesinden sonra ciddi sıkıntıların yaşandığı Afganistan'da yüzbinlerce çocuk açlık sebebiyle ölüm tehdidi altında. Kabil'deki Indira Gandhi Çocuk Hastanesi görevlisi Dr. Muhammed Emin Şerifi, "İnsanlar maaş alamıyor, işsizlik ve fakirlik hat safhada. Çocukların durumu tehlikede" derken, Budhak köyü sakinlerinden Felvaşa Feriba da "Yedirecek ve giydirecek bir şeyimiz olmadığı için çocuklarımız ağlıyor" dedi.
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