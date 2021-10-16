Afganistan’da yine cuma namazına saldırı: En az 47 ölü

AFGANİSTAN'DA Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısı saldırı düzenledi. Saldırıda en az 47 kişi yaşamını yitirirken, 200'den fazla kişi de yaralandı. Caminin güvenlik sorumlusu Murtaza Zarifi, saldırının vilayet merkezinde bulunan en büyük camiye cuma namazı sırasında yapıldığını ifade etti. Saldırının ardından Türkiye'den de bir taziye mesajı yayınlandı.

TALİBAN HEYETİ KIZILAY'DAN YARDIM TALEBİNDE BULUNDU

TÜRKİYE'DE bulunan Taliban Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet, temaslarının 2. gününde Türk Kızılay'ı ziyaret etti. Taliban heyeti, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ile görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Altan ve Muttaki açıklama yaptı. Altan, "Kendilerinden yardımlar konusunda ihtiyaçlarını dinledik. İnsani yardımlar konusunda faaliyetlerimiz devam edecek. Oradaki çalışmalarımıza büyük önem veriyorlar. Özellikle dul, yetim ailelere yardımların artırılmasını talep ediyorlar" dedi.