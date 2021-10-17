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Afganistan’da yapılan cami saldırısını DEAŞ üstlendi

Afganistan’da yapılan cami saldırısını DEAŞ üstlendi

17.10.2021

TERÖR örgütü DEAŞ, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne düzenlenen terör eylemini üstlendiğini açıkladı. Terör örgütünün sosyal medya kanallarında yayınlanan açıklamada, saldırının iki intihar bombacısı aracılığıyla düzenlendiği belirtilerek, bu kişilerin isimleri paylaşıldı. Yerel yetkililer, Fatimiyye Camisi'ne düzenlene saldırıda 47 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı. Kunduz vilayetindeki bir camiye de 8 Ekim'de bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.
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