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Nehir temizleme çalışmasına katılan 11 çocuk boğuldu

Nehir temizleme çalışmasına katılan 11 çocuk boğuldu

17.10.2021

ENDONEZYA'NIN Batı Java Eyaletinde Cileueur Nehri'ni temizleme çalışmaları faciayla sonuçlandı. Yetkililer, temizlik çalışmalarına katılan 150 öğrenciden 21'inin suya düştüğünü bildirdi. Çevredeki sakinler ve bir kurtarma ekibi, 10 öğrenciyi sudan çıkarmayı başarırken, 11 çocuk ise boğularak hayatını kaybetti. Bandung Arama ve Kurtarma Ofisinden Deden Ridwansyah, "Hava güzeldi ve ani bir sel olmadı. Boğulan çocuklar birbirlerinin ellerini tutuyorlardı. Biri kaydı, diğerleri de arkasından düştü" ifadelerini kullandı.
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