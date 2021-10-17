Yüzlerce Cezayirlinin öldüğü Paris Katliamı’nın 60. yılı

17 Ekim 1961’de Paris’te 300’den fazla Cezayirli katledilmişti.

FRANSA'NIN başkenti Paris'te 17 Ekim 1961'de Cezayir'in bağımsızlık mücadelesini desteklemek ve uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto etmek için binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen barışçıl gösteride, 300'den fazla Cezayirli katledildi. Kurbanların yakınlarının tüm çabalarına rağmen 37 yıl görmezden gelen Fransa, 1998'de katliamla ilgili 40 kişinin ölümünü kabullenmişti. Tarihçilere göre Fransız devleti, bu katliamın üstünü örtmeye çalıştı. Ülkede her yıl 17 Ekim'de anma etkinlikleri düzenleniyor.