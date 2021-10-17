  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Yüzlerce Cezayirlinin öldüğü Paris Katliamı’nın 60. yılı

Yüzlerce Cezayirlinin öldüğü Paris Katliamı’nın 60. yılı

17 Ekim 1961’de Paris’te 300’den fazla Cezayirli katledilmişti.

Yüzlerce Cezayirlinin öldüğü Paris Katliamı’nın 60. yılı

17.10.2021

FRANSA'NIN başkenti Paris'te 17 Ekim 1961'de Cezayir'in bağımsızlık mücadelesini desteklemek ve uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto etmek için binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen barışçıl gösteride, 300'den fazla Cezayirli katledildi. Kurbanların yakınlarının tüm çabalarına rağmen 37 yıl görmezden gelen Fransa, 1998'de katliamla ilgili 40 kişinin ölümünü kabullenmişti. Tarihçilere göre Fransız devleti, bu katliamın üstünü örtmeye çalıştı. Ülkede her yıl 17 Ekim'de anma etkinlikleri düzenleniyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yüzlerce Cezayirlinin öldüğü Paris Katliamı’nın 60. yılı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.