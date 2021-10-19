F-2 savaş jetinin görevdeyken ön camı kopup aşağı düştü

Olaydan sonra savunma kuvvetleri bünyesindeki tüm uçakların denetleme kararı aldı.

JAPONYA Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) savaş uçağının kokpit camı (kanopi), görev esnasında yerinden söküldü. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 90 santimetre enindeki kanopi, Fukuoka eyaletinin Asakura bölgesine düştü. Savaş jetinin pilotunun kanopinin düşmesiyle dış havaya maruz kaldığı kaydedilirken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Olay sonrası F-2 jeti, Fukuoka'da ASDF'ye ait hava üssüne acil iniş yaptı.