“Macron Rusya ve BAE’den gelen tehditleri unutuyor”

FRANSIZ tarihçi Jean-Pierre Filiu, "Fransa'nın Mağrip'te Türkiye'ye yönelik garip takıntısı" başlıklı bir yazı yayımladı. Cumhurbaşkanı Macron'un Mağrip konusunda sadece Türkiye'yi hedef aldığını ifade eden Filiu, "Halbuki Rusya ve BAE, Cezayir Mağrip'te Fransız etkisini baltalamaya çalışıyor" ifadesini kullandı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Ankara ziyaretiyle Cezayir ile Türkiye ilişkilerinde zirve noktaya ulaşılacağını da ifade eden Filiu, "Macron'un Mağrip'teki basiretsizliği, Libya'da izlediği hatalı politikadan kaynaklanıyor" dedi.

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