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Haberler Dış Haberler Serbest kalan mahkum kadın çocuklarına sarılamadı

Serbest kalan mahkum kadın çocuklarına sarılamadı

Serbest kalan mahkum kadın çocuklarına sarılamadı

19.10.2021

İSRAİL hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli Nesrin Ebu Kumeyl'in Gazze'ye girişine izin verilmedi. Sınırın Gazze tarafında, metrelerce uzaktaki anneleriyle buluşmanın özlemini yaşayan 7 çocuğu çaresizce bekleyişini sürdürüyor. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde sınırda bekleyişini sürdüreceğini belirten Ebu Kumeyl, "Evlatlarımla bir araya gelmek için mücadele edeceğim ve burada kalacağım" dedi. Sivil toplum kuruluşlarından yapılan açıklamalarda da Ebu Kumeyl'e izin verilmesi ve bu insanlık dramının bitmesi gerektiği kaydedildi.
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