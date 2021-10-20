ABD’nin Özel Temsilcisi görevinden istifa etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkenin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad'ın istifa ettiğini duyurdu. Bakan Blinken açıklamasında, "Amerikan halkına onlarca yıllık hizmeti için minnettarlığımı sunuyorum. Daha önce Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yapan Thomas West, Afganistan Özel Temsilcisi olacak" ifadelerini kullandı. Afganistan'da doğan 70 yaşındaki Khalilzad, 2018 yılından beri ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

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