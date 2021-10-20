Kilimanjaro dahil 3 tropik buz sahası 20 yılda silinecek

DÜNYA Meteoroloji Örgütü (WMO), Afrika ile ilgili iklim raporu hazırladı. WMO'nun Afrika Birliği kurumlarıyla ortak hazırladığı raporda, Tanzanya'da bulunan ve kıtanın en yüksek dağı olan Kilimanjaro, Kenya'daki Kenya Dağı ve Uganda'daki Rwenzoris olmak üzere 3 tropik buz sahasının önümüzdeki 20 yıl içinde yok olacağı ifade edilerek, 118 milyon aşırı yoksul kişinin kuraklık, sel veya aşırı sıcaklık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

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