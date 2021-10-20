Venezuelalı Alex Saab’ın yargılanma süreci başladı

KARA para aklama iddiasıyla Afrika ülkesi Cabo Verde'de gözaltına alındıktan sonra ABD'ye iade edilen Venezuelalı Alex Saab'ın davası Venezuela'nın iade talebine rağmen Miami'de başladı. 12 Haziran'da gözaltına alınmasından sonra ABD'nin isteği üzerine iade edilen Saab, Zoom üzerinden yapılan duruşmada kendisine yöneltilen 8 farklı suçlamayı da kabul etmedi. Saab'ın eşine gönderdiği mektupta da herhangi bir suç işlemediğini ve Washington ile iş birliği yapacak hiçbir nedenin olmadığını ifade ettiği öğrenildi.

DİĞER