AVRUPA'DA birçok ülkede baş gösteren ekonomik kriz artarak devam ediyor. Kıtlık sorunuyla karşı karşıya kalan son ülke Fransa olurken, vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlere erişimde büyük sorun yaşadı, market rafları boşaldı.
Fransız gazetesi Liberation’ın “Noel için oyuncak kıtlığı olacak mı?" başlığı dikkat çekti.
Fransa’da market rafları boşaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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