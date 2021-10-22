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Fransa’da market rafları boşaldı

Fransız gazetesi Liberation’ın “Noel için oyuncak kıtlığı olacak mı?" başlığı dikkat çekti.

Fransa’da market rafları boşaldı

22.10.2021

AVRUPA'DA birçok ülkede baş gösteren ekonomik kriz artarak devam ediyor. Kıtlık sorunuyla karşı karşıya kalan son ülke Fransa olurken, vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlere erişimde büyük sorun yaşadı, market rafları boşaldı.
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