Mehmetçiğin mayın temizliğinde desteği sürüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri, Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerin mayınlardan temizlenmesi çalışmalarında Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor. Azerbaycan'a Aralık 2020'de görevlendirilen ÖMAT timleri, Cebrayıl ve Ağdam bölgelerinde mayın arama ve imha faaliyetleri yürütüyor. Arama ve temizlik çalışmalarını mayın şüphesi bulunan ekin alanlarında sürdüren ÖMAT timleri, alandaki metal yoğunluğunu sıfıra indirecek şekilde çalışıyor. Güvenlik önlemleri altında yapılan mayın arama çalışması elle, şişle ve detektörle yapılıyor, aramalarda özel eğitimli köpekler de kullanılıyor.

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