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TLP destekçilerinin protestosunda arbede çıktı

TLP destekçilerinin protestosunda arbede çıktı

24.10.2021

PAKİSTAN'IN Lahor kentinde Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) Partisi destekçileri tarafından, Fransız büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi ve TLP Partisi'nin Lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için düzenlenen protestoda, göstericilerle polis arasında çıkan arbedede 3 polis hayatını kaybederken, birçok polis memuru ise yaralandı. Polis Sözcüsü Arif Rana yaptığı açıklamada, TLP destekçilerinin kent genelinde çıkan arbede sırasında bir güvenlik kontrol noktasına saldırmasının ardından polisin göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti. Rana, "Barışçıl kalacaklarına dair bize güvence verdiler ama şiddete başvurdular" dedi.
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