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Yahudi yerleşimciler, zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı

Yahudi yerleşimciler, zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı

24.10.2021

FANATİK Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere saldırarak bir aracı ateşe verdiği bildirildi. Görgü tanıkları, yaklaşık 20 fanatik Yahudi yerleşimcinin Ramallah kentine bağlı Turmusayya beldesi kırsalında tarlalarında zeytin toplayan Filistinlilere saldırdığını belirtti. Yahudi yerleşimcilerin bir çiftçiye biber gazı sıktığı, Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdiği, 3 araca da zarar verdiği ifade edildi. Olayların büyümesi üzerine bölgeye gelen İsrail güçlerinin Filistinli çiftçilere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı kaydedildi.
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