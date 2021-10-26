Devlet Başkanı Abbas’tan ABD’ye konsolosluk çağrısı

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli yöneticilerle düzenlenen toplantıda konuştu. ABD'nin Filistin'e uyguladığı finansal ablukayı sonlandırmasını ve Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) temsilciliğinin yeniden açılmasını talep eden Abbas, "Biden yönetimi, işgal altında olan Doğu Kudüs'teki konsolosluklarını yeniden açmalıdır" diye konuştu.

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