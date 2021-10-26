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Tahran’daki kritik zirveye Taliban yönetimi çağrılmadı

Tahran’daki kritik zirveye Taliban yönetimi çağrılmadı

26.10.2021

AFGANİSTAN'DAKİ Taliban yönetimi, İran'ın başkenti Tahran'da 27 Ekim'de yapılacak Afganistan konulu toplantıya davet edilmedi. Taliban sözcüsü ve geçici hükümetinin Kültür Bakanı Yardımcısı vekili Zabihullah Mücahid, Tahran toplantısına henüz davet edilmediklerini söyledi. Mücahid, toplantının, Afganistan'ın yararına olacağını düşündüklerini belirtti. Öte yandan, İran'ın Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'ın komşu ülkelerinin katılacağı ve Tahran hükümetinin ev sahipliği yapacağı toplantının 27 Ekim'de gerçekleşeceğini açıkladı.
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