Çin’in Suriye iddialarına Sinirlioğlu’ndan sert yanıt

TÜRKİYE'NİN Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'ye "Suriye'de insan hakları hukukuna uyma" çağrısı yapan Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang'a sert yanıt verdi. Shuang, Fırat'taki su seviyesinin azalması ile Allouk su tesisindeki kesintilerden Türkiye'yi sorumlu tutarak Suriye'nin kuzey doğusunu işgal etmekle suçlaması üzerine Sinirlioğlu, "Uluslararası insan hakları hukukunu ve insani hukuku ihlal edenlerden ders alacak değiliz. Terör örgütü PKK/ YPG ile Suriye rejimi bu konuyu bilerek kötüye kullanıyor" diye konuştu.

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