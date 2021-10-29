  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Çin’in Suriye iddialarına Sinirlioğlu’ndan sert yanıt

Çin’in Suriye iddialarına Sinirlioğlu’ndan sert yanıt

Çin’in Suriye iddialarına Sinirlioğlu’ndan sert yanıt

29.10.2021

TÜRKİYE'NİN Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'ye "Suriye'de insan hakları hukukuna uyma" çağrısı yapan Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang'a sert yanıt verdi. Shuang, Fırat'taki su seviyesinin azalması ile Allouk su tesisindeki kesintilerden Türkiye'yi sorumlu tutarak Suriye'nin kuzey doğusunu işgal etmekle suçlaması üzerine Sinirlioğlu, "Uluslararası insan hakları hukukunu ve insani hukuku ihlal edenlerden ders alacak değiliz. Terör örgütü PKK/ YPG ile Suriye rejimi bu konuyu bilerek kötüye kullanıyor" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çin’in Suriye iddialarına Sinirlioğlu’ndan sert yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.