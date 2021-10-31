20 güvenlik görevlisinin cesedini ateşe verdiler

NİJERYA'NIN Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zamfara eyaletindeki silahlı çete üyeleriyle mücadele etmek için gönderilen 20 güvenlik görevlisi, Shinkafi bölgesinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 20 güvenlik görevlisi öldürüldü ve cesetleri ateşe verildi.

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