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Haberler Dış Haberler Esad rejiminin saldırısında 1 ev tamamen yok oldu

Esad rejiminin saldırısında 1 ev tamamen yok oldu

Esad rejiminin saldırısında 1 ev tamamen yok oldu

31.10.2021

ESAD rejimine ait savaş uçaklarıyla İdlib'in kuzeyindeki Qah kasabasına düzenlenen hava saldırılarında bir ev tamamen yok oldu. Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Qah kasabasına üç hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerleşim yerlerini hedef alan uçaklar, bir evi yerle bir etti. Hava saldırılarında can kaybı ise yaşanmazken, okula giden öğrencilerin büyük panik yaşadığı görüldü. Qah bölgesinde, savaş nedeniyle yerinden edilen Suriyelilerin kaldığı kamplar da bulunuyor. Kasaba civarında 100 binden fazla yerinden edilen sivil yaşıyor.
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