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BM Temsilcisinden büyük saygısızlık

BM Temsilcisinden büyük saygısızlık

1.11.2021

İSRAİL'İN Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan BM oturumunda, İnsan Hakları Konseyi'nin, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınayan raporunu yırttı. Erdan'ın, saygısız tutumunun ardından yazılı açıklama yapan Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, "Gilad Erdan'ın raporu yırtması, siyonist işgal devletinin uluslararası kurumlarla ilişkilerinde caydırıcı adımlar atılmasını gerektiren iddialı davranışlarının bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.
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