İSRAİL'İN Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan BM oturumunda, İnsan Hakları Konseyi'nin, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınayan raporunu yırttı. Erdan'ın, saygısız tutumunun ardından yazılı açıklama yapan Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, "Gilad Erdan'ın raporu yırtması, siyonist işgal devletinin uluslararası kurumlarla ilişkilerinde caydırıcı adımlar atılmasını gerektiren iddialı davranışlarının bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.
BM Temsilcisinden büyük saygısızlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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