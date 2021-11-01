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Türkiye’yi eleştirenleri canlı yayında susturdu

Türkiye’yi eleştirenleri canlı yayında susturdu

1.11.2021

FRANSIZ kanalı ARTEfr'deki canlı yayında Türkiye'yi eleştiren Fransız gazetecileri çarpıcı örneklerle susturan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'de demokrasinin askıya alındığını, cezaevlerinin siyasi mahkumlarla dolu olduğunu savunan Fransızlara, Washington ve Paris'ten örnekler veren Sirene, Osman Kavala'ya özgürlük isteyen ABD'nin İngiltere'de hapsedilmiş Julian Assange hakkında, iade edilmesi halinde 175 yıl hapis talebinde bulunduğunu hatırlattı. 15 Temmuz'un 1 numaralı sorumlusu FETÖ elebaşı Gülen'in de ABD'de ikamet ettiğini hatırlatan Sirene, tüm delillere rağmen iade edilmediğini söyledi. Ellysee Sarayı'nda ağırlanan Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el-Sisi'nin de 2013'teki kanlı darbe sonrası muhalifleri cezaevine doldurduğunu hatırlatan Sirene, Avrupalı gazetecileri verdiği çarpıcı örneklerle susturdu.
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