Ucuz akaryakıt ve market için Çekya’ya akın ediyorlar

Almanya’nın Çekya sınırındaki eyaletlerden gelen sürücüler, hafta sonları uzun kuyruklara sebep oluyor.

AVRUPA'DA artan akaryakıt fiyatlarının ardından sürücüler daha uygun fiyatlı akaryakıt satan komşu ülkelere akın ediyor. Yüksek akaryakıt fiyatları ile boğuşan Almanlar, Çekya'ya yönelmeye devam ediyor. Litrede 43 cent (yaklaşık 4.79 TL) kar eden Almanlar, bazı ihtiyaçlarını da Çek marketlerinden karşılıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu istasyonlarda bir sürücünün yakıtını alıp kasada ödeme yapması 40 dakika sürüyor. Almanlar yanlarında getirdikleri bidonlarını da doldururken, Çekler ise bu duruma tepki gösteriyor.