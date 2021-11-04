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İngiltere parlamentosunda skandal PKK ifadeleri

İngiltere parlamentosunda skandal PKK ifadeleri

4.11.2021

NGİLTERE'DE İşçi Partisi, Muhafazakar Parti ve SNP vekillerinden oluşan bir grup, Parlamento'da terör örgütü PKK konusunu gündeme getirdi. Belçika Mahkemesi'nin PKK'yı terör listesinden çıkarma kararına atıf yapan İngiliz vekiller, ülkelerinin de bu konuyu gözden geçirmesi istedi. "PKK, Kürt halkını temsil eden bir partidir" diyen vekiller ayrıca terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye baskı yapıldığını da öne sürdü. İngiltere, PKK'yı 2001 yılında terör listesine eklemiş ve örgütü "Bağımsız Kürt devleti arayan ayrılıkçı bir hareket" olarak tanımlamıştı.
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