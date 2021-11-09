30 yıllık işgal 44 günde bitti

Kardeş ülke Azerbaycan, tam 1 yıl önce kendi toprakları olan Karabağ ve çevresini Türkiye'nin de desteğiyle Ermenistan işgalinden kurtardı. Azerbaycan, bu zaferi her yıl 8 Kasım tarihinde kutlama kararı aldı. Büyük zaferin ilk yıldönümündeki törenlerde büyük bir coşku ve gurur vardı.

TÜRK SİHA'LARI YERLE BİR ETTİ

Savaş, Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine 27 Eylül 2020'de başlamıştı. 1 hafta içinde Ermenistan'ın 30 yıl boyunca hazırladığı birinci savunma duvarını aşan Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı ilk stratejik yer Sukavuşan oldu. Azerbaycan askerinin kahramanlıkları ile savaşın kaderinde önemli rol oynayan SİHA'ların Ermenistan silahlarını vurmasına ilişkin görüntüler Azerbaycan halkında büyük heyecan yaşattı. Her geçen gün ağır kayıplar veren Ermenistan ordusunun, sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 94 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti. Şuşa'nın işgalden kurtarılması üzerine 10 Kasım 2020'de Ermenistan yenilgiyi kabul etti.

'KENDİ TOPRAĞIMIZ'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, zaferin 1. yılında Şuşa'da Cıdır Ovası'nda düzenlenen törene katıldı. Türkiye'den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da yer aldığı törende konuşan Aliyev, "Bugün düşmanı kovduğumuz için kimse bizi eleştiremez. Çünkü biz kendi toprağımızda operasyon yürüttük. Ermenistan'da herhangi bir güç bizi hor görmeye ya da intikam eğilimine kalkışırsa yumruğumuzu görecektir" diye konuştu.

'ERMENİSTAN, DÜŞMANLIĞI BIRAKIP GELECEĞE BAKMALI'

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Bakü'deki etkinliklere katıldı. Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ndeki kutlama programına katılan Akar, 'Sen Azerbaycan Yüreğimde Ateş' şiirinden dizeler okuyarak "Çok şükür, Karabağ bugün özgürdür. Tüm dünya bilmelidir ki; Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği ezelden gelip ebede uzanmaktadır. Şuşa Beyannamesi geleceğe doğru atılmış güçlü bir adımdır. Cenap Prezident Sayın İlham Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek nesillere barışın miras bırakılması için yapıcı bir yaklaşım sergilemiş; istikrara ve iş birliğine dayalı yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Ermenistan yetkililerinin de 6'lı Platform önerimiz dahil bu tarihi fırsatı değerlendirmesini bekliyoruz. Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır" diye konuştu.