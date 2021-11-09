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Aziz Yıldırım’ın damadı savaş gemisi satacak

Aziz Yıldırım’ın damadı savaş gemisi satacak

9.11.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Nijerya, deniz gücünü artırıyor. Türk İHA ve SİHA'ları için çalışma başlatan Nijerya Deniz Kuvvetleri, Türk firma Dearsan Tersanesi ile imzaladığı anlaşma ile 2 korvet alacak. İkisi de OPV 76 sınıfı olan açık deniz karakol gemiler, Türkiye'de inşa edilecek ve 37 ayda Nijerya'ya gönderilecek. Anlaşmayı Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Awwal Gambo ve Türk şirketi Dearsan'ın CEO'su ve Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın damadı Murat Gordi imzaladı.
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