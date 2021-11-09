“Bayraktar TB2 SİHA’yı 10 Pantsir durdurabilir”

UKRAYNA, Türkiye'den satın aldığı Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'yi Donbass'ta ilk kez kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vurdu ve bölgede büyük avantaj sağladı. Kremlin'den ve Rus yetkililerden sık sık açıklamalar gelirken, Rus askeri uzmanlar da Bayraktar TB2'nin nasıl durdurulacağını tartışmaya başladı. Rus basınına konuşan askeri uzmanlar, Bayraktar TB2'nin durdurulması için en az 10 Pantsir hava savunma sisteminin olması gerektiğini savundu. Hatta bazıları, bunun bile yeterli olmayacağını ifade etti.

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