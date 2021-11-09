Erdoğan uyardı Macron tersini yaptı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'daki G20 zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Paris'te gerçekleştirilecek Libya konferansı ile ilgili yaptığı uyarılar, Fransız liderin bir kulağından girip diğerinden çıktı. Erdoğan, dönüş yolunda yaptığı açıklamada, "Libya konferansında Yunanistan, Rum Kesimi ya da İsrail olursa bizim yer almayacağımızı söyledim" demişti. Ancak bu uyarıya rağmen Rum lider Anastasiadis'e davet gönderildiği belirtildi. Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos da bu durumu doğrulayarak, "Güney Kıbrıs davet aldı" dedi.

DİĞER