Avrupa ülkeleri vaka sayılarında rekor kırdı

Avrupa ülkelerinde günlük vaka sayılarındaki artışlar yeni rekorları getirdi. Norveç'te 2 bin 126 Kovid vakası tespit edilerek salgının başlangıcından bu yana en yüksek sayıya erişildi. Sağlık yetkilileri, yeni kısıtlamaların düşünülmesi gerektiğini gündeme getirdi. Orta Avrupa ülkesi Çekya'da da son bir günde 14 bin 539 vaka tespit edilerek ülke rekoruna erişildi. Almanya'da ise salgının son 24 saatinde 39 bin 676 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Vaka sayılarının yüksek seyrettiği Rusya'da ise günlük can kaybında rekor kırıldı. Ülkede son 24 saatte bin 239 kişi yaşamını yitirdi.

DİĞER