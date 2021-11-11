Hollandalı gazeteciden Miçotakis’e sert tepki

HOLLANDALI gazeteci Ingeborg Beugel, canlı yayımlanan bir basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e şok suçlamalarda bulundu. "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diyen Beugel, "Neden 'Brüksel bizi yalnız bıraktı, sığınmacıları başka ülkelere yerleştirmiyorlar, biz de acımasızca, barbarca geri itiyoruz' demiyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Bu tepkiler karşısında şok geçiren Miçotakis ise, yine Türkiye'yi suçlayarak karşılık verdi.

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