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Belarus-AB sınırında büyük insanlık krizi

Belarus-AB sınırında büyük insanlık krizi

12.11.2021

BELARUS-POLONYA sınırındaki sığınmacı krizi büyüyor. Polonya Sınır Muhafızları, sığınmacıların yasa dışı 468 sınır geçme girişiminin önlendiği ifade etti. Bialowieza bölgesinde sığınmacıların sınırı geçme girişimi sırasında askerler havaya ateş açtı. Yapılan açıklamada, sığınmacıların askerlere bazı nesneler attığı ifade edildi. Sığınmacıların sayısı ise her geçen gün artıyor.
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