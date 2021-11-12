FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini sona erdirmek, çocukları ve masumları öldürdüğü silahların finanse edilmesini önlemek için uluslararası bir konferansın zamanının geldiğini belirtti. Abbas, "Ülkelerin Filistin'i tanıması, İsrail'in çocukları ve masumları öldürdüğü silahların finansmanının engellenmesi gibi somut adımlar atılmalı" dedi.
Filistin’deki işgal ile ilgili konferans çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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