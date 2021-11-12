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Lukaşenko: Avrupa'ya gaz akışını keseriz

Lukaşenko: Avrupa’ya gaz akışını keseriz

12.11.2021

BELARUS-POLONYA sınırındaki sığınmacı kriziyle ilgili üst düzey görüşmeler devam ederken, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'dan sert bir çıkış geldi. Batı'nın Belarus'a yaptırım uygulayabileceği ihtimali üzerine Lukaşenko da Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını hatırlatarak, "Avrupa'yı ısıtıyoruz, hala sınırı kapatacakları konusunda bizi tehdit ediyorlar. Peki ya doğal gazı kesersek ne olur?" dedi.
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