Gözaltına alınan asker 2 subayı vurarak öldürdü

İSRAİL ordusu, gece saatlerinde Ürdün Vadisi yakınlarındaki bir üsse açılan "dost ateşi" sonucu 2 askerin öldüğünü duyurdu. Olayın çok acımasızca meydana geldiğini vurgulayan İsrailli subay, "Söz konusu 2 subay, askeri üssün çevresinde devriye gezmeye çıkıyor, bu sırada bir kişiden şüpheleniyorlar ve onu gözaltına almaya çalışıyorlar. Gözaltı çalışması havaya ateş açılmasıyla sona eriyor. Ancak (şüphelenilerek gözaltına alınmaya çalışılan) bu asker kendisine ateş ettiklerini düşündüğü 2 subayı sırayla vurarak öldürüyor" dedi.

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