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Haberler Dış Haberler Korkunç itiraf: Sınırda yüzlerce göçmeni katlettik

Korkunç itiraf: Sınırda yüzlerce göçmeni katlettik

14.1.2022

Korkunç itiraf: Sınırda yüzlerce göçmeni katlettik
BELARUS'A kaçan ve siyasi sığınma hakkı talep eden Polonyalı asker Emil Çeçko, eski silah arkadaşlarının sınır bölgesinde 240'tan fazla göçmeni öldürdüklerini belirtti. Belarus Soruşturma Komitesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Emil Çeçko soruşturması sırasında, 8 Haziran 2021'den bu yana silah arkadaşları ile birlikte sınır şeridinde organize cinayetlerde yer aldığını söyledi. Askerin verdiği ifadeye göre, 240'tan fazla kişinin öldürüldüğünden haberdar" denildi. Polonya makamları ise Çeçko'yu firar etmekle suçladı ve arananlar listesine aldı. Polonyalı eski asker, on yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.