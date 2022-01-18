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Askeri aracın ezip geçtiği Filistinli hayatını kaybetti

18.1.2022

Askeri aracın ezip geçtiği Filistinli hayatını kaybetti
İŞGAL altındaki Batı Şeria'da 12 gün önce İsrail askeri aracının çarpması sonucu ağır yaralanan 69 yaşındaki Filistinli aktivist Süleyman el-Hezalin, kaldırıldığı hastanede dün sabah yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "69 yaşındaki Hezalin, El Halil'in güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde yer alan Ummu'l Hayr köyü girişinde işgalci İsraillilere ait bir araç tarafından ezildikten sonra aldığı ciddi yaralar neticesinde şehit oldu" ifadeleri kullanıldı.