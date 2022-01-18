Silahlı saldırıda 50 kişi yaşamını yitirdi

NİJERYA'NIN Kebbi eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti. Onlarca motosikletli silahlı kişi, Dankade köyündeki asker ve polisle çatıştı. Çatışmanın ardından silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda aralarında iki askerin de bulunduğu 50 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda, onlarca ev kül olurken çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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