ABD’nin 10 sivili öldürdüğü saldırının görüntüleri çıktı

ABD'de New York Times gazetesi, 29 Ağustos 2021'de 7'si çocuk 10 Afgan sivilin drone saldırısıyla "terörist zannedilerek" öldürüldüğü saldırının görüntülerini yayınladı. Gazetenin internet sayfasındaki 11 dakikalık görüntüde, ABD'ye ait yardım kuruluşunda çalışan Ahmadi'nin aracının bir yerleşim yerinde evine girdiği anlar görülüyor. Ardından ABD'ye ait bir Hellfire füzesi atılıyor. New York Times, patlayıcı taşıdığı iddiasıyla öldürülen Afgan vatandaşı Ahmadi'nin, daha önce de su akmayan evine götürmek üzere aracının bagajında taşıdığı bidonlara su doldururken kaydedilen görüntülerini de yayınlamıştı.

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