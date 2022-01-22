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Haseke’de 25 terörist hapishaneden firar etti

22.1.2022

Haseke’de 25 terörist hapishaneden firar etti
SURİYE'NİN kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde terör örgütü DEAŞ'a mensup yabancı uyruklu terörist savaşçıların tutulduğu Sanayi Hapishanesine silahlı bir grup tarafından bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Patlama yaşanmasının ardından hapishanede isyan çıktı. Kaynaklar bu sırada 25 DEAŞ üyesinin cezaevinden kaçtığını belirtti. YPG/PKK isyanı bastırmak ve saldırıyı püskürtmek için destek gönderirken, çatışmalarda en az 3 YPG/ PKK'lı teröristin yaralandığı öğrenildi.