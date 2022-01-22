“Rusya Ukrayna’yı işgal etmeyecek”

RUSYA ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim tırmanırken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün İsviçre'de bir araya geldi. Zirveye ilişkin açıklama yapan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayacağını defalarca vurguladığını belirterek, "Biz Ukrayna'yı işgal edeceğiz demedik. Rusya tehdit değil. Batılı ülkeler Rusya'nın, Ukrayna'ya saldıracağını söylüyor ve Ukrayna askeri anlamda cesaretlenip Minsk anlaşmalarını yerine getirmiyor. Biz taleplerimizi ilettik, ABD önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize yazılı yanıt verecek" dedi.

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