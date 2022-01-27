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Paşinyan: Antalya’daki foruma katılabiliriz

Antalya Diplomasi Forumu, çok sayıda ülkeyle ikili ilişkilerde kritik bir misyon üstlenecek.

27.1.2022

Paşinyan: Antalya’daki foruma katılabiliriz

TÜRKİYE'NİN bölgesinde yaşanan gerilim noktalarını diplomasi kanalıyla çözmek için son dönemde normalleşme başlıkları açmasıyla Antalya Diplomasi Forumu (ADF) yeni bir çözüm platformu halini almaya başladı. Dünyanın her noktasından katılımcıların davet edildiği foruma normalleşme müzakerelerinin yürütüldüğü Ermenistan'ın yanı sıra Yunanistan, Mısır ve İsrail'den de katılımcıların davet edildiği öğrenildi.

50'YE YAKIN ÜST DÜZEY İSİM
ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan da Ermenistan'ın olarak büyük olasılıkla Türkiye'deki Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını açıkladı. 11-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek foruma şimdiye kadar 50'ye yakın üst düzey katılımın teyit edildiği ifade ediliyor.