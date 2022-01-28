  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Çocukları ölmesin diye uyumuyorlar

Çocukları ölmesin diye uyumuyorlar

28.1.2022

Çocukları ölmesin diye uyumuyorlar
AŞIRI soğuk havalar, Suriye'nin kuzey ve kuzeybatısında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı derme çatma çadırların bulunduğu bölgelerde de etkili oluyor. Termometrelerin geceleri sıfırın altını gösterdiği kentte çadırlarda yaşayan siviller, ısınmak için büyük güçlük çekiyor. Ebeveynler ise su baskını ve yoğun kar yağışı nedeniyle çadırların çökmesiyle çocuklarının donarak ölmesinden korktukları için geceleri uyumuyor. Ortalama 10 kişinin yaşadığı küçük bir çadırda ısınmak için çöpten toplanan plastik ve atık maddeler yakılırken, geceleri ise sadece battaniyelerle ısınılıyor.