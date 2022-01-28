Çocukları ölmesin diye uyumuyorlar

AŞIRI soğuk havalar, Suriye'nin kuzey ve kuzeybatısında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı derme çatma çadırların bulunduğu bölgelerde de etkili oluyor. Termometrelerin geceleri sıfırın altını gösterdiği kentte çadırlarda yaşayan siviller, ısınmak için büyük güçlük çekiyor. Ebeveynler ise su baskını ve yoğun kar yağışı nedeniyle çadırların çökmesiyle çocuklarının donarak ölmesinden korktukları için geceleri uyumuyor. Ortalama 10 kişinin yaşadığı küçük bir çadırda ısınmak için çöpten toplanan plastik ve atık maddeler yakılırken, geceleri ise sadece battaniyelerle ısınılıyor.

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