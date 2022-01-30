Almanya selin yaralarını saramadı

ALMANYA'DA 2021 yılının haziran ayında yaşanan sel felaketinin yaraları aylardır sarılamadı. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve milyarlarca euro zararın meydana geldiği sel bölgelerinde hala bir çok işyeri ve ev kullanılmaz halde.

Ahrweiler kentine bağlı Bad Neuenahr kasabasında sel felaketinin üzerinde 6 ay geçmesine rağmen bir çok işyeri kapalı durumda. Şehrin birçok bölgesinde inşaat ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bazı bölgelerde seyyar çadır ve aşevleri çalışanlara sıcak yemek veriyor. Aşevlerine Almanya'nın farklı şehirlerinden gıda yardımı gelmeye devam ediyor.

ÇOĞU YER HALA KAPALI

KENDİSİ de bir sel mağduru olan Türk vatandaşı Zeliha Ataç, kurduğu yardım çadırıyla bölgede ihtiyaç sahiplerine destek veriyor. Evlerinde mutfakları olmayan insanlara yemek verdiklerini ifade eden Ataç, "Almanya'nın bir çok yerinden gelen gıda yardımlarını sel mağdurlarına dağıtıyoruz. Burada yaşlılarımız bir araya geliyor. Başka yerde buluşma imkanı yok çünkü çoğu yer kapalı. Binaların çoğu hizmet veremiyor" ifadelerini kullandı.