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Diplomaside Şubat trafiği

30.1.2022

Diplomaside Şubat trafiği
TÜRKİYE, son dönemde hem bölgesinde hem dünya meselelerinde önemli bir aktör olarak öne çıkıyor. Başkan Erdoğan, Şubat ayında BAE ve İsrail liderleriyle görüşecek. Erdoğan'ın son dönemde aralarında gerilim artan Rusya ve Ukrayna ile kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna geriliminde iki ülke ile olan iyi ilişkileri nedeniyle arabuluculuk noktasında akla ilk gelen ülke olan Türkiye, krizin tüm taraflarının katılımıyla AGİT Minsk grubu toplantılarının bir sonraki turuna ev sahipliği yapacak. Erdoğan'ın 3 Şubat Perşembe günü Kiev'e gitmesi bekleniyor. Putin'in Türkiye ziyaretinin de Şubat ayının ikinci yarısında olması bekleniyor.