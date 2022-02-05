ABD Meksika sınırına robot köpekler dikecek

MEKSİKA sınırında göçmenlere insanlık dışı müdahalelerle gündeme gelen ABD, yine tepki çekecek bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Meksika sınırının izlenmesi için Gümrük ve Sınır Devriyesi'ne 'Otomatik Kara Gözetleme Araçları' olarak tanımlanan bir robot köpek paketi teklif etti. Sınırı gözlemesi planlanan robotlar, 'insanın en iyi dostu' olarak tarif edildi. ABD merkezli üretici Ghost Robotics tarafından geliştirilen robot köpekler, herhangi bir silah sistemine sahip olmayacak.

DİĞER