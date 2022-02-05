ABD Suriye’de 6 çocuğu daha öldürüldü

UNİCEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Vekili Bertrand Bainvel, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan sınır kasabası Atmeh'de yaşanan yoğun şiddet olayları nedeniyle 6 çocuğun öldüğünü, bir kız çocuğunun ise ağır yaralı olduğunu açıkladı. Bainvel, "Sivil nüfusun yoğun yaşadığı bölgeler ciddi şekilde hasara uğradı. Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve yardıma muhtaç durumdaki 1.2 milyon çocuğun da yaşadığı İdlib ve civarında meydana gelen şiddet olayları, yılın başından bu yana ciddi oranda arttı" dedi. Bainvel, şiddet olaylarında son dönemde meydana gelen artışın, Suriye ve bölgedeki dondurucu hava koşullarının yaşandığı bir zamana denk geldiğini de sözlerine ekledi

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