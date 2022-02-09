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Son 19 yılın en büyük sel felaketinde 27 kişi öldü

9.2.2022

Son 19 yılın en büyük sel felaketinde 27 kişi öldü
GÜNEY Amerika ülkesi Ekvador'da 31 Ocak'ta şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Yetkililer, son 19 yılın en yüksek yağışının meydana geldiğini belirterek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 27'ye çıkarken, kayıpların sayısı ise 2 olarak güncellendi. Başkent Quito'nun orta ve batı bölgelerindeki sağanaktan 348 ailenin etkilendiği bildirildi.