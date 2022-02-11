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Rusya şartlarını açıkladı: Dış güçler çıksın!

11.2.2022

Rusya şartlarını açıkladı: Dış güçler çıksın!

RUSYA-UKRAYNA sınırındaki gerilim devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sınırdaki gerilimin azaltılması için Batılı ülkelere ve NATO'ya Rusya'nın şartlarını öne sürdü. Zaharova, "Batılı ortaklarımızın dillendirdiği Ukrayna çevresindeki gerilimi azaltmak için Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını durdurmak, Batılı askeri danışman ve eğitmenleri bu topraklardan çekmek, Ukrayna ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatlarını durdurmak ve ayrıca daha önce Ukrayna'ya teslim edilen yabancı silahları geri çekmek gerekiyor" diye konuştu.

'ABD GAZETELERİ YAZIYOR'
ABD basını tarafından Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik çıkan haberleri saçmalık olarak niteleyen Zaharova, "Ukrayna'ya saldıracağımızı ABD gazetelerinden öğreniyoruz. Kendimizi bu ülke ile ortak tarihe sahip bir halk olarak görürken ve üstelik bu iddiaları Ukrayna Devlet Başkanı bile eleştiriliyorken, nasıl saldırgan eylemler planlayabiliriz ki?" dedi.