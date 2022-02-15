Ukrayna’nın işgali yeni bir mülteci akını yaratır

RUSYA'NIN Ukrayna'yı olası işgalinin Avrupa'nın göbeğinde yeni bir mülteci akınına yol açması bekleniyor. Uzmanlar, böyle bir mülteci akınından en fazla etkilenecek ülkenin Polonya olacağını dile getirirken, başkent Varşova'nın büyük bir akın karşısında tecrübesiz olduğuna da dikkat çekiliyor. Öte yandan Polonyalı yetkililerin mülteci akınına karşı çeşitli senaryolar üzerinde çalıştıkları belirtiliyor. Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski bütün olasılıkları değerlendirdiklerini belirtirken, İçişleri Bakanı Yardımcısı Maciej Wasik de bir milyona yakın Ukraynalı mültecinin ülkeye gelme ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Wasik, "En kötü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Yüz binlerce insandan oluşan bir akını kaldıramayız" diye konuştu.

KANADA ASKERİ DE ÜLKEDEN ÇIKTI

ÇOK sayıda ülke gerginliğin düşmemesi nedeniyle kendi vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etme çağrısı yaparken, bu çağrıyı yapan ülkelerden biri olan Kanada ise bir sonraki adıma geçti. Kanada Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri personelini geçici olarak Avrupa'da başka bir ülkeye çektiğini açıkladı. Açıklamada, karmaşık operasyonel ortam nedeniyle Kanadalı askerlerin yerinin değiştirildiği belirtildi.